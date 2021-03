Bundesliga-Sieg gegen THW Kiel: Oberliga-Handballer Hartfiel über sein Karriere-Highlight

In der Nähe von Zwickau geboren, zog es den heutigen Vorsfelder schon mit 15 nach Eisenach ins Sport-Internat, über Schwerin landete er dann in Magdeburg, wo er hauptsächlich in der zweiten Mannschaft (3. Liga) zum Einsatz kam. Wichtig dabei: immer die Symbiose aus Sport und Studium finden. "Als ich 2012 nach Magdeburg gekommen bin, war es schon mein Ziel, mein Maschinenbau-Master-Studium parallel fertig zu machen." Denn auf ein zweites Standbein neben der Handball-Karriere hat Hartfiel stets größten Wert gelegt - auch wenn das nicht immer leicht war. "Man hat eben null Freizeit. Erst Training, dann Vorlesung, danach wieder Training und abends bist du tot ins Bett gefallen" , erinnert sich der Vorsfelder mit einem Schmunzeln. "Das muss man schon mögen."

In der Disco erkannt worden

"Magdeburg ist sowieso eine Handball-verrückte Stadt. Die 7000 Leute in der ausverkauften Halle sind danach komplett ausgetickt." Auch wenn es für den Rückraumspieler nicht das erste Bundesliga-Spiel war, "war das total unwirklich. Von der ganzen Situation her war das ein totaler Overload. Die Leute drehen komplett durch, schon wenn man einläuft und alle deinen Namen schreien, obwohl sie dich gar nicht kennen." Und so ging's in den Tagen danach weiter: "Ich war mit einem Uni-Kumpel zwei-, dreimal in der Disco und da wurde man sofort erkannt. Einige haben gefragt, ob wir mal ein Foto machen können, das kannte ich vorher gar nicht", sagt der damals 24-Jährige mit einem Grinsen.

Doch 2014 war seine Zeit in Magdeburg vorbei. "Ich habe den großen Durchbruch, dass ich in Magdeburg erster Mann sein kann und das große Geld verdiene, bei mir nicht gesehen", erzählt Hartfiel ehrlich. Zwar gab's Angebote aus der 2. Liga, doch das Verhältnis aus Bezahlung und Trainingsaufwand ist ein komplett anderes. "Im Fußball hätte sich die Frage nicht gestellt, aber im Handball geht's nach der 1. Liga rapide abwärts. Ich wollte den Berufseinstieg nicht verpassen und habe die Prio dann auf den Job gelegt." Und da ist er durch sein Master-Studium bestens aufgestellt.

Beim MTV und in Wolfsburg heimisch

Über einen ehemaligen Teamkollegen kam der Kontakt zu Vorsfeldes damaligen Trainer Mike Knobbe zustande. In Wolfsburg sorgt VW für den Maschinenbauer für eine gute berufliche Perspektive, privat ist er mit Ehefrau Romy heimisch geworden. "In Wolfsburg ist mein Lebensmittelpunkt", betont Hartfiel. Ambitionen, in die 3. Liga aufzusteigen, bestehen - wenn überhaupt - nur noch mit Vorsfelde, auch in den kommenden Jahren will der Rückraumspieler ein Teil des Teams sein. Egal in welcher Spielklasse. "Ich werde in diesem Jahr 32, will beim MTV noch ein paar schöne Jahre haben." Und irgendwann in Vorsfelde seine Karriere beenden.