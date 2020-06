Fix: Bundesliga ab 2021 weiter bei Sky und DAZN, Free-TV-Rechte für Sat.1 - DFL erzielt 4,4 Milliarden Euro

Das Geheimnis ist endgültig gelüftet: Sky und DAZN zeigen auch im kommenden Rechte-Zyklus weiterhin alle Spiele der Bundesliga im Pay-TV. Das gab die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Montag auf der Pressekonferenz zur Vergabe der nationalen Medienrechte bekannt. Demnach zeigt Sky in den Spielzeiten 2021/22 bis 2024/25 alle Samstagsspiele um 15.30 Uhr als Einzelspiel und in der Konferenz sowie die Top-Partie am Samstag um 18.30 Uhr (insgesamt 200). Der kostenpflichtige Streamingdienst DAZN hat sein Rechte-Portfolio deutlich aufgestockt und zeigt nun alle 106 Freitags- und Sonntagsspiele.