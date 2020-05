Liga-Spezial - Teil 1: "Eine Halbzeit mit ..." – Der RND-Fußball-Podcast mit Wolff-Christoph Fuss

Die endgültige Entscheidung ist endlich gefallen. Die Bundesliga darf ihren Spielbetrieb in der zweiten Maihälfte wieder aufnehmen – trotz aller Kritik und allen Bedenken. Was der Neustart bedeutet und welche Verantwortung nun auf den Protagonisten liegt - darüber diskutieren natürlich auch die Stimme des deutschen Fußballs, Wolff-Christoph Fuss und RND-Sportchef Heiko Ostendorp im Fußball-Podcast des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), "Eine Halbzeit mit…". Die Sonderausgabe ist am Donnerstag ab 8 Uhr, verfügbar.