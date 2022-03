Zweimal Becherwurf: Die Spielabbrüche der Bundesliga-Geschichte und ihre Gründe

Am Freitagabend sorgte in Becherwurf im Bochumer Ruhrstadion für einen Spielabbruch in der Bundesliga. 2011 gab es in St. Pauli bereits einen ähnlichen Fall. Doch es gab in den vergangenen Jahrzehnten bereits Spielabbrüche mit anderen Ursachen - der SPORTBUZZER gibt einen Überblick.