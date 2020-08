Bundesliga-Spielplan 2020/2021 veröffentlicht: FC Bayern eröffnet Saison gegen den FC Schalke

Der Spielplan für die Bundesliga-Saison 2020/2021 steht! Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat am Freitagmittag die Ansetzungen für die 34. Saisonspiele veröffentlicht. Die Saison am 18. September eröffnet der FC Bayern gegen FC Schalke. Borussia Dortmund startet gegen Borussia Mönchengladbach. Das Topspiel zwischen dem deutschen Double-Sieger und Borussia Dortmund steigt an den Spieltagen 7. (6.11. - 8.11.) und 24. (5.3. - 8.3.). Der FC Bayern ist statistisch gesehen sogar das erfolgreichste Team am ersten Spieltag. Im Schnitt hat der Rekordmeister 2,1 Punkte zum Saisonstart geholt.

Die Bundesliga, 2. Bundesliga und 3. Liga fangen ab dem 18. September zeitgleich an. Der erste Spieltag wird bis zum 21. September ausgetragen. Seinen Abschluss findet das Fußballjahr 2020 am 22. und 23. Dezember mit der zweiten Runde im DFB-Pokal. Am Wochenende zuvor (18. bis 21. Dezember) ist der letzte Spieltag des Kalenderjahres in der Bundesliga, 2. Bundesliga und 3. Liga angesetzt. Die Saison in der Bundesliga endet mit dem 34. Spieltag am 22. Mai 2021. Danach sollen die Nationalspieler in die Vorbereitung auf die Europameisterschaft einsteigen können, die aufgrund der Coronavirus-Pandemie von 2020 auf 2021 verschoben wurde.