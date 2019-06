Die Netzreaktionen zum Bundesliga-Spielplan - "Das ist Wettbewerbsverzerrung"

Am 16. August startet die Bundesliga in die neue Saison. Wie der Ligaverband DFL am Freitag bekanntgab, eröffnet Titelverteidiger FC Bayern München die Spielzeit gegen Hertha BSC. Kurios: Aufsteiger Union Berlin empfängt zum ersten Bundesliga-Heimspiel RB Leipzig - also genau jenen Klub, den Manager Oliver Ruhnert am ersten Spieltag unbedingt meiden wollte.