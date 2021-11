Gleich zwei Bundesliga-Spiele des FC Bayern im Free-TV: DFL terminiert Spieltage 14 bis 21

Die deutsche-Fußball-Liga hat die Spieltage 14 bis 21 der Bundesliga-Saison 2021/22 terminiert. Das Ergebnis sind zwei TV-Leckerbissen für die Fans. Gleich zwei Bundesliga-Spiele des FC Bayern werden im Free-TV übertragen. Sowohl die Partie am letzten Spieltag der Hinrunde gegen den VfL Wolfsburg (Freitag, 17. Dezember, 20.30 Uhr) als auch das Auftaktspiel der Rückrunde im Januar zwischen den Bayern und Gladbach (Freitag, 7. Januar, 20.30 Uhr) werden bei SAT.1 zu sehen sein.

Das absolute Topspiel der deutschen Beletage zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München steigt bereits Anfang Dezember. Am Samstagabend empfängt der BVB den Erzrivalen unter Flutlicht (4. Dezember, 18.30 Uhr). Weitere Samstagabend-Spiele sind Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund (8. Januar), Gladbach gegen Bayer Leverkusen (15. Januar) und Bayern gegen RB Leipzig am 5. Februar. Der 16. Spieltag wird zudem in einer englischen Woche stattfinden.