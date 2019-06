Bundesliga-Spielplan: So starten der FC Bayern, der BVB & Co. in die neue Saison

Titelverteidiger FC Bayern und Hertha BSC eröffnen am 16. August die neue Bundesliga-Saison. Das gab die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Freitag bei der Präsentation des Spielplans bekannt. Vizemeister Borussia Dortmund trifft zum Auftakt der Saison derweil auf den FC Augsburg. Zum Revierderby zwischen dem BVB und Schalke 04 kommt es am neunten Spieltag in Gelsenkirchen (25. bis 27. Oktober). Der deutsche Klassiker zwischen Dortmund und Bayern steht am elften Hinrunden-Spieltag (8. bis 10. November) an