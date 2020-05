DFL legt Bundesliga-Spielplan fest - Start erst am 16. Mai - Werder Bremen beginnt am Montag

Nach dem grünen Licht von Bundeskanzlerin Angela Merkel und den Ministerpräsidenten hat die DFL am Donnerstag die finalen Vorbereitungen für die Fortsetzung der Bundesliga-Saison eingeleitet. Auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung mit den insgesamt 36 Profi-Klubs der Bundesliga und der 2. Liga wurden unter anderem die Spielpläne und -termine für die jeweils noch neun ausstehenden Partien in den beiden deutschen Top-Ligen festgelegt. Klar ist: Alle Partien werden als Geisterspiele ausgetragen.

Werder startet am Montagabend Wie der SPORTBUZZER bereits vorab berichtete, rückte die DFL von ihrem ursprünglichen Plan, die Saison am 15. Mai wieder zu beginnen, ab. Statt mit dem für Freitagabend geplanten Duell zwischen Fortuna Düsseldorf und dem SC Paderborn geht es mit einer Reihe von Partien erst am Samstag (16. Mai) weiter. Dabei kommt es zunächst zu den Duellen des chronologisch ohnehin vorgesehenen 26. Spieltags. Highlight des Auftakt-Samstags ist das Revier-Derby zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04. Spitzenreiter FC Bayern muss derweil am Sonntag bei Union Berlin ran. Am Montag kommt es zum Duell zwischen Werder Bremen und Bayer Leverkusen, da die Hanseaten im Vergleich zu den anderen Klubs erst später ins Gruppentraining einsteigen konnten.

DFL-Chef Christian Seifert, der sich bei den politischen Entscheidungsträgern noch einmal ausdrücklich für die Freigabe der Saison-Fortsetzung bedankte, betonte, dass bei allen Klubs "große Erleichterung" herrsche, da die Saison-Fortsetzung die "Weiterführung der betrieblichen Tätigkeit" und für einige Vereine "das wirtschaftliche Überleben" sichere. Der DFL-Boss weiter: "Jedem muss klar sein: Wir spielen auf Bewährung. Jeder Spieltag ist eine Chance zu beweisen, dass wir den nächsten Spieltag verdient haben." Seifert erwarte von jedem Einzelnen, dass er "der Verantwortung gerecht" werde.

DFL mit Hygiene- und Sicherheitskonzept Seit Wochen arbeitet die DFL an den nötigen Vorkehrungen für den Wiederbeginn der Spielzeit. So legte die Liga ein umfangreiches Hygiene- und Sicherheitskonzept vor, das unter anderem regelmäßige Corona-Tests in den Vereinen vorsieht. Bei einer ersten Testreihe wurden 1724 Personen in den Klubs getestet. Dabei traten zehn positive Befunde auf. In der zweiten Testwelle seien es nach Angaben von Seifert dann zwei Infektionen gewesen. Der DFL-Boss bewertete das Konzept der Liga als "Blaupause" für andere Sportarten.

Der Kopf der Deutschen Fußball Liga: Das ist DFL-Boss Christian Seifert Er muss während der Corona-Krise einen der größten Tiefpunkte der Bundesliga-Geschichte meistern: Der SPORTBUZZER stellt DFL-Boss Christian Seifert vor. ©