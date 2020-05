Termine, Paarungen, Nachholspiel: Der Bundesliga-Spielplan nach der Corona-Pause im Überblick

Am Mittwoch hat die Politik grünes Licht für die Wiederaufnahme des Bundesliga-Spielbetriebs in der zweiten Mai-Hälfte gegeben. Am Donnerstag veröffentlichte die DFL den Spieplan für die noch ausstehenden neun Spieltage. Wie der SPORTBUZZER bereits vorab berichtete, rückte die DFL von ihrem ursprünglichen Plan, die Saison am 15. Mai wieder zu beginnen, ab. Statt mit dem für Freitagabend geplanten Duell zwischen Fortuna Düsseldorf und dem SC Paderborn geht es mit einer Reihe von Partien erst am Samstag (16. Mai) weiter. Fortgesetzt wird die Saison mit dem 26. Spieltag, danach folgen chronologisch die Spieltage 27 bis 34. Zum Re-Start der Bundesliga gibt es gleich einen echten Kracher: Borussia Dortmund empfängt Schalke 04 am Samstag zum Revier-Derby. Spitzenreiter FC Bayern muss am Sonntag bei Union Berlin ran.