Bundesliga-Titelkampf terminiert: Das Restprogramm für den FC Bayern und den BVB

Auffällig: Die beiden Topklubs spielen mit Ausnahme der letzten beiden Spieltage, an denen traditionell alle neun Spiele gleichzeitig am Samstag um 15.30 Uhr angepfiffen werden, nur einmal am selben Tag. Die Folge: Beide Mannschaften haben genug Zeit, die gegnerischen Ergebnisse genau zu anaylsieren und ihre Schlüsse zu ziehen. Das erhöht zusätzlich die Spannung und den Druck - denn wenn die eine Mannschaft vorzieht, dann muss die andere Mannschaft nachlegen. Eine Vorentscheidung könnte übrigens bereits am 28. Spieltag fallen, wenn der FC Bayern und Borussia Dortmund am 6. April um 18:30 Uhr aufeinander treffen.