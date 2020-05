Gedenkminute an Bundesliga-Spieltagen 27 und 28: Deswegen laufen die Profis mit Trauerflor auf

Noble Geste des deutschen Profi-Fußballs: Die Fußball-Bundesliga und die 2. Bundesliga werden an den kommenden beiden Spieltagen mit einer Gedenkminute an die Opfer der derzeitigen Coronavirus-Pandemie erinnern. Die Mannschaften werden an diesem Wochenende und in der kommenden Woche zudem mit einem Trauerflor auflaufen, wie die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Mittwoch mitteilte.