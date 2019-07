Bundesliga-Spieltage zeitgenau terminiert: So starten der FC Bayern, BVB und Co.

Die ersten drei Freitagsspiele der Bundesliga-Saison 2019/2020 wurden mit den Top-Teams FC Bayern, BVB sowie Gladbach und Leipzig besetzt. Das erste Montagsspiel der neuen Serie bestreiten der VfL Wolfsburg und die TSG Hoffenheim am 23. September. Das ergibt sich aus den zeitgenauen Spielplänen der 1. und 2. Bundesliga für die ersten sechs Spieltage, die die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Mittwoch veröffentlicht hat.

Während der FC Bayern München traditionell als Meister die neue Bundesliga-Spielzeit am Freitag, 16. August, gegen Hertha BSC eröffnet, trifft Borussia Dortmund einen Tag später auf den FC Augsburg. Das Ost-Duell zwischen Union Berlin und RB Leipzig ist am Sonntag, 18. August geplant.

Thorgan Hazard, Lucas Hernández, Hannes Wolf un Julian Brandt - nur vier Spieler, die in der kommenden Saison in der Bundesliga spielen werden. Der SPORT BUZZER zeigt die Sommertransfers der deutschen Erstligisten! ©

Den zweiten Spieltag leiten der 1. FC Köln und Borussia Dortmund am Freitag, 23. August, ein. Das Top-Spiel des Wochenendes bestreiten der FC Schalke 04 und Bayern München am Samstag um 18.30 Uhr. Europa-League-Qualifikant Eintracht Frankfurt ist an den ersten drei Bundesliga-Spieltagen jeweils sonntags gefordert. Die Adler haben am 25. Juli das erste Qualifikationsspiele zur Europa League gegen den Sieger der Partie zwischen Radnicki Nis und FC Flora Tallinn.