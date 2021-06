Volle Bundesliga-Stadien? DFL-Boss Seifert hält zeitnahe Rückkehr zum Normalbetrieb für realistisch

Schon zum Saisonende der abgelaufenen Saison kehrten bei einigen Bundesligisten die Zuschauer wieder ins Stadion zurück, unter anderem bei Union Berlin und Werder Bremen war es kleinen Gruppen erlaubt, sich trotz Corona-Pandemie während der Spiele in den Stadien aufzuhalten. Werden es nach der Europameisterschaft zum Saisonstart der Bundesliga wieder mehr? In einem Interview mit der Bild - gemeinsam mit FC-Bayern-Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge und BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke - hat Christian Seifert, Geschäftsführer der Deutschen Fußball Liga (DFL), den Fans Hoffnung auf ein baldiges Comeback gemacht: "Ich sehe derzeit wenig Gründe, um in der zweiten Jahreshälfte nicht schrittweise zum Normalbetrieb von Großveranstaltungen jeglicher Art zurückzukehren", sagte der Liga-Boss mit Blick auf die aktuelle Corona-Lage in Deutschland. Anzeige

Deutschland macht bei der Corona-Bekämpfung aktuell große Fortschritte. Derzeit flaut das Infektionsgeschehen weiter ab. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag laut Robert-Koch-Institut am Mittwoch mit bundesweit 13,2 auf dem niedrigsten Wert seit September. Fast 50 Prozent aller Deutschen haben bereits eine erste Corona-Impfung erhalten. "Ich erwarte auch als Bürger und Vater schulpflichtiger Kinder für alle Bereich des Lebens in Deutschland eine angemessene Einschätzung der Situation Mitte August mit Augenmaß und gesundem Menschenverstand – und keine Zero-COVID-Konzepte durch die Hintertür", so Seifert in Richtung Bundesregierung. "Betrachtet man die Entwicklung unterschiedlicher Kerndaten, von den Erst- und Zweitimpfungen bis zum Verlauf schwerer Fälle, und berücksichtigt zusätzlich die bestehenden Hygienekonzepte, dann sollte es keine Frage sein, dass auch das kulturelle und soziale Leben in Deutschland wieder Fahrt aufnehmen kann."

Rummenigge hofft auf "volle Kapelle" Während der Europameisterschaft - Deutschland absolviert alle drei Vorrundenspiele in München - dürfen in der Allianz Arena 14.500 Zuschauer ins Stadion. Doch wie sieht es bei Saisonstart des FC Bayern aus? "Ich wünsche dem FC Bayern und dem Fußball insgesamt, dass wir alle in unseren Stadien schon sehr bald ohne Risiko mit voller Kapelle, also mit 100 Prozent Zuschauerauslastung, spielen dürfen", sagte der FCB-Vorstandsvositzende Rummenigge, der seinen Posten ab 1. Juli an Vorstandsmitglied Oliver Kahn abgibt. Der Fußball benötige seine Kultur, so Rummenigge weiter. "Und für diese Kultur sind die Fans das Wichtigste."





Genaue Fan-Zusagen wollte Seifert allerdings nicht machen - gerade im Hinblick auf den frühen Zweitliga-Start am 23. Juli. "Das wird vor Ort entschieden, denn jedes Spiel ist zunächst eine lokale Großveranstaltung", erklärte der DFL-Chef und blickte auf die Nachbarländer: "Unsere Nachbarn etwa in Österreich, Belgien, den Niederlanden und Frankreich planen derzeit nach der EM mit 50 bis 100 Prozent Auslastung. Dort sind die Inzidenzen teilweise höher und das Gesundheitssystem sicher nicht wesentlich moderner als in Deutschland."