Keine Zuschauer - oder doch? So viele Fans sind am Wochenende in der Bundesliga erlaubt

Frankfurt ist eine Stadt, in der sich die Menschen nahe kommen. Täglich fast 20. 000 Pendler sorgen in öffentlichen Verkehrsmitteln für enormes Aufkommen. Dazu sorgen Gastronomie, Szenetreffs oder Wochenmärkte für Menschenansammlungen. Über den Sommer ist das gut gegangen, jetzt klettern die Infektionszahlen in immer neue Rekordhöhen. Am Donnerstag hat die Stadt die Reißleine gezogen. Weil die Sieben-Tage-Inzidenz – Corona-Fälle binnen einer Woche pro 100.000 Einwohner – auf 70,9 stieg, wird auch der Sport am Stammsitz der Deutschen Fußball-Liga (DFL) in seinen Freiheiten beschnitten.

Ab sofort gilt die Prämisse: keine Zuschauer bei Profiveranstaltungen. Bislang ist davon nur das nächste Heimspiel von Eintracht Frankfurt in der Bundesliga gegen Werder Bremen (31. Oktober) betroffen, aber Besserung ist danach kaum in Sicht. Denn als Richtschnur hatte sich der Profifußball auf den Wert 35 geeinigt. Der wird fast überall überschritten.