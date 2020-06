Bericht: Bundesliga-Start ohne FC Bayern, Leverkusen, Frankfurt und Co. möglich

Es hat lange gedauert, bis die Uefa einen Rahmenterminkalender für dieses so schwierige Jahr gefunden hat. Nachdem die Champions League und die Europa League aufgrund der Coronavirus-Pandemie lange aussetzen musste, ist seit Mittwoch klar, wie es weitergehen soll. Bis zum 23. August werden beide Wettbewerbe in Turnierform nachgeholt. Das könnte für die deutschen Teilnehmer allerdings einen verspäteten Start in die neue Bundesliga-Saison bedeuten.

Der August ist für die Uefa der Monat der Champions. In Lissabon steigt vom 12. bis zum 23. August das Final-8-Turnier der Champions League. Die Viertelfinal- und Halbfinal-Paarungen werden in jeweils einem K.o.-Duell entschieden. Im gleichen Format wird vom 10. bis zum 21. August in Duisburg, Düsseldorf, Gelsenkirchen und Köln die Europa League abgeschlossen. In beiden Wettbewerben stehen zuvor im August noch Achtelfinal-Spiele aus - unter anderem in der Königsklasse vom FC Bayern gegen den FC Chelsea (Hinspiel: 3:0). RB Leipzig steht bereits im Viertelfinale. In der Europa League fehlen dem VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt noch Rückspiel-Siege zum Viertelfinale, Bayer Leverkusen muss den 3:1-Sieg gegen die Glasgow Rangers behaupten.

Zwei Wochen Pause, zwei Wochen Saisonvorbereitung

Sollte der FC Bayern - oder RB Leipzig - das Finale der Champions League erreichen, wie Thomas Müller am Donnerstag als Ziel gegenüber den Mitarbeitern des Rekordmeisters angab, dann wird der erste Spieltag der neuen Bundesliga-Saison ohne die Münchener vonstatten gehen. Das berichtet jedenfalls die Bild. Die neue Saison soll am 11. September starten, bei einer Finalteilnahme des FC Bayern würde dieser allerdings noch mitten in der Saisonvorbereitung stecken. Gleiches gilt natürlich auch für die anderen deutschen Vereine.

Wie die Bild berichtet, habe es Gespräche zwischen den Europapokalteilnehmern und der DFL gegeben, in denen sich eine Lösung herauskristallisiert hat. Nach dem jeweiligen Ausscheiden der Klubs aus dem internationalen Wettbewerb sollen alle Spieler eine Pause von zwei Wochen und einem Tag bekommen. Danach sollen die Klubs zwei Wochen Vorbereitungszeit auf die neue Saison bekommen. Bedeutet konkret: Spielt einer der deutschen Klubs im Finale der Europa- oder Champions League, wird der erste Spieltag der neuen Bundesliga-Saison ohne diesen Klub stattfinden. Diese Partie müsste dann im Laufe der Saison nachgeholt werden.

Rummenigge kritisiert Terminkalender