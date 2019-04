Statistik-Check zur Bundesliga: FC Bayern gegen Lieblingsgegner Bremen, BVB ist Sonntags-König

Im Kopf-an-Kopf-Rennen um die Meisterschaft will der FC Bayern München am Samstag gegen Werder Bremen am 30. Spieltag vorlegen. Die jüngere Statistik dieses Duells spricht klar für den Rekordmeister, doch Bremen ist in guter Form und in der Rückrunde als einziges Team der Bundesliga noch ungeschlagen. Dagegen hat Borussia Dortmund gegen kriselnde Freiburger ein vermeintlich leichtes Spiel und kann an eine beeindruckende Sonntags-Bilanz anschließen.