Bundesliga-Tagung im Boxen: Welche Rolle spielen die Frauen?

Mit einer Bronzemedaille sind Arthur Mattheis und Viktor Schedel von der Bundesligatagung in Kassel zurückgekommen. Die beiden Coaches waren mit dem BSK Hannover-Seelze in der vergangenen Saison auf Platz vier der Bundesliga gelandet, hatten jedoch einen Kampf weniger ausgetragen. In der Corona-Pandemie gingen auch die Boxer in die Knie, die Saison wurde abgebrochen und Rang drei geteilt.

Der BSK könnte zwei aufbieten: Charlotte Rahlves und die U20-Meisterin Lena Büchner. „Aber sie sind beide in der Klasse bis 60 Kilo, das wäre schon das erste Problem“, so Mattheis.

"Ergebnisse dürfen nicht entscheidend sein"

Der Vorschlag: Einen Monat vor dem Kampftag meldet der Gastgeber die Frauengewichtsklasse, in der geboxt werden soll. Der Gast muss dann reagieren und eine Kontrahentin aufbieten. Bis 51, 57, 60, 69 und 75 Kilo könnte es in den Ring gehen, das sind auch die fünf olympischen Klassen der Frauen. Die Kämpferinnen sollen nur für den jeweiligen Tag an ihren Verein gebunden sein, können dann wieder wechseln.

„Es ist richtig, die Frauen brauchen mehr Fights. Und es ist gut, sie an den Bundesligaabenden antreten zu lassen“, so Mattheis, „aber diese Ergebnisse dürfen nicht entscheidend sein.“ Im ärgsten Fall könnte das für ihn zu folgendem Szenario führen: „Es ist ein wichtiger Kampf, es geht um jeden Punkt. Der Gegner bietet eine erfahrene, starke Frau auf – und du musst in der Not ein junges Talent dagegenstellen? Zu gefährlich“, betont Mattheis, „das würden wir auch bei den Männern unbedingt vermeiden wollen.“