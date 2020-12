Nach Youssoufa Moukoko: Auf diese zehn Talente kann sich die Bundesliga 2021 freuen

Das Jahr 2020 war für den Nachwuchs in der Bundesliga ausgezeichnet: Kai Havertz wurde – mit erst 21 Jahren – zum Rekordabgang. Der 17 Jahre alte Florian Wirtz reifte als Nachfolger bei Bayer Leverkusen in kürzester Zeit zum Stammspieler. Jamal Musiala – ebenfalls erst 17 – durfte beim FC Bayern zuletzt immer wieder mitmischen. Und jüngst feierte natürlich BVB-Wunderkind Youssoufa Moukoko erst den Rekord als jüngster Bundesliga-Debütant, dann wurde er auch noch zum jüngsten Torschützen. Doch auch 2021 könnte der Nachwuchs in Deutschlands Beletage wieder glänzen – der SPORTBUZZER zeigt zehn Talente, die dafür sorgen könnten. Anzeige

Ansgar Knauff (Borussia Dortmund, Jahrgang 2002)

Moukoko ist nicht der einzige Youngster, der beim BVB auf dem Sprung zu den Profis steht. Der Flügelstürmer Knauff durfte wie sein Kollege aus dem DFB-Nachwuchs schon häufiger bei der ersten Mannschaft mittrainieren. Anfang Dezember gewährte ihm der inzwischen gechasste Lucien Favre sogar sein Profi-Debüt, als er den 18-Jährigen im Champions-League-Spiel bei Zenit St. Petersburg sieben Minuten vor dem Ende einwechselte. Sein Debüt in der Bundesliga dürfte im neuen Jahr folgen.

Nnamdi Collins (Borussia Dortmund, Jahrgang 2004) Wie seine BVB-Kollegen Moukoko und Knauff war auch Innenverteidiger Collins mit im Sommertrainingslager in der Schweiz. Obwohl er erst 16 Jahre alt ist, verfügt er mit 1,91 Metern über eine Statur, der ihm bei den Profis von Nutzen sein könnte. Im Sommer 2020 sollen mehrere europäische Top-Klubs um den jungen Deutsch-Nigerianer geworben haben, Collins verlängerte aber lieber langfristig in Dortmund. "Wir wollen Nnamdi Schritt für Schritt an den Profibereich heranführen und ihm Zeit geben, sich zu entwickeln", sagte Michael Zorc.

Tanguy Nianzou (FC Bayern, Jahrgang 2002) Ablösefrei konnte der Triple-Sieger den Innenverteidiger im Sommer von Champions-League-Finalgegner Paris Saint-Germain verpflichten. Für den ehemaligen Leipziger Sportdirektor Ralf Rangnick ist Nianzou "eines der größten Abwehrtalente, die ich je gesehen habe". Und auch Bayerns Sportdirektor Hasan Salihamidzic bescheinigte dem Defensivspezialisten jüngst beste Voraussetzungen, um bald durchzustarten: "Er ist in der Spieleröffnung weit für sein Alter, hat eine sehr gute Technik und ist kopfballstark." Bisher wurde sein durchbruch in München noch von Verletzungen verhindert – er kam erst einmal in der Bundesliga zum Einsatz. Im neuen Jahr kehrt er aber zurück und will die Vorschusslorbeeren rechtfertigen.

Bright Arrey-Mbi (FC Bayern, Jahrgang 2003) Aus Sicht des FC Bayern könnte eine lange Durststrecke bald enden: Seit David Alaba hat sich kein Eigengewächs mehr nachhaltig bei den Profis etabliert. Der Österreicher war über zehn Jahre auch jüngster Debütant der Münchener in der Champions League – bis dieser Rekord 2020 gleich zwei Mal gebrochen wurde: Erst wurde Musiala mit 17 Jahren, acht Monaten und acht Tagen jüngster Bayern-Debütant in der Königsklasse. Dann steigerte der Deutsch-Engländer Arrey-Mbi die Bestmarke mit seinem Debüt im Auswärtsspiel bei Atletico Madrid noch einmal um drei Tage. Im neuen Jahr wird Hansi Flick dem Defensiv-Allrounder sicherlich auch das Bundesliga-Debüt ermöglichen.

Eric Martel (RB Leipzig, Jahrgang 2002) Leipzig-Trainer Julian Nagelsmann genießt durchaus den Ruf eines Talentförderers. Mit den beiden Offensiv-Spielern Dennis Borkowski und Joscha Wosz kamen in dieser Saison bereits zwei Youngster aus dem ausgezeichneten Leipziger Nachwuchs zu ihrem Debüt in der Bundesliga. Der 18 Jahre alte Innenverteidiger Martel hofft, bald ebenfalls zu debütieren. Fünf Mal stand er bereits im Bundesliga-Kader. Außerdem saß er bei fünf von sechs Leipziger Champions-League-Spielen auf der Bank. Einen Profi-Vertrag hat er bei den Sachsen schon, sein erster Einsatz im Nagelsmann-Team steht ebenfalls an.

Kaan Kurt (Borussia Mönchengladbach, Jahrgang 2001) Der 18 Jahre alte Deutsch-Türke spielt seit 2014 für Gladbach. Im August stattete die Borussia ihn mit einem Profi-Vertrag aus. Und jetzt ersehnt der Rechtsverteidiger sein Debüt in der ersten Mannschaft. "Ich bekomme von Trainer Marco Rose ein sehr gutes Feedback. Deshalb denke ich, dass ich alles in meiner eigenen Hand habe", sagte er der Bild. "Wenn ich meine Leistung bringe, werde ich auch bei den Profis eine Chance bekomme." Zum Ende der vergangenen Saison stand er schon drei Mal im Bundesliga-Kader. Und in 2021 könnte sich aufgrund der Dreifach-Belastung der Fohlenelf mit Liga, DFB-Pokal und Champions League sicher eine Möglichkeit für sein Debüt auftun.

Die jüngsten Bundesliga-Debütanten der Geschichte Jamal Musiala (von links), Youssoufa Moukoko und Florian Wirtz zählen zu den jüngsten Bundesliga-Spielern der Geschichte. ©

Emrehan Gedikli (Bayer Leverkusen, Jahrgang 2003) Kai Havertz, Julian Brandt, Moussa Diaby und zuletzt Florian Wirtz – die Liste der Youngster, die in Leverkusen zu gestandenen Bundesliga-Spielern oder sogar Top-Stars gereift sind, ist lang. Und als nächste Entdeckung beim Werksklub drängt sich der gebürtige Oberhausener Gedikli auf. Der 17 Jahre alte Mittelstürmer wurde von Trainer Peter Bosz nun schon drei Mal in der Europa League eingesetzt. "Wenn er weiter so akribisch an sich arbeitet, glaube ich, dass er es sehr weit schaffen kann", sagte Leverkusens U17-Trainer Jan Hoepner über Gedikli. Als nächstes Zwischenziel steht das Bundesliga-Debüt auf dem Programm.

Fisnik Asllani (TSG Hoffenheim, Jahrgang 2002) An die sensationellen 34 Tore, die Dortmunds Moukoko in der vergangenen Spielzeit der A-Jugend-Bundesliga schoss, kam Asllani zwar nicht heran. Seine 15 Treffer in der Nord-Ost-Staffel für Union Berlin waren aber ebenfalls ansehnlich. Im Sommer verpflichtete die TSG Hoffenheim den Mittelstürmer. Sein Start bei den Kraichgauern wurde von einer Verletzung überschattet. Nach seiner Genesung hat er inzwischen sein Comeback für die Regionalliga-Mannschaft gegeben und dort im zweiten Spiel auch sein erstes Tor im TSG-Trikot erzielt. Im neuen Jahr darf er sicherlich auch auf sein Debüt im Bundesliga-Team von Sebastian Hoeneß hoffen.

Luca Netz (Hertha BSC, Jahrgang 2003) Beim Projekt "Big City Klub" verliert Hertha auch den eigenen Nachwuchs nicht aus den Augen. Allein seit Mai gaben drei Talente ihr Debüt unter Trainer Bruno Labbadia. Netz stünde wohl als nächster Hoffnungsträger bereit. Zuletzt beorderte Labbadia den Linksverteidiger, der auch variabel in der Offensive eingesetzt werden kann, zwischenzeitlich schon zu den Profis. Bei zwei Bundesliga-Spielen stand er schon im Kader – und will 2021 nun debütieren.