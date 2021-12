DFL terminiert weitere Bundesliga-Partien zeitgenau: Besonderheit am 26. Spieltag

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat die Bundesliga-Spieltage 22 bis 27 zeitgenau terminiert. Borussia Dortmund bestreitet all seine sieben Partien in diesem Zeitraum sonntags. Dies ist unter anderem die Folge des BVB-Abstiegs aus der Champions League in die Europa League, wo die Spiele donnerstags stattfinden und eine entsprechende kürzere Regenerationszeit bis zum Wochenende besteht. Auch RB Leipzig ist nach dem Aus in der Königsklasse künftig in Europas zweiter Liga unterwegs. Die Sachsen sind folglich ebenfalls nach jedem möglichen Europa-League-Auftritt sonntags in der Bundesliga aktiv. Dies sind insgesamt vier Spiele. Anzeige

Auf die insgesamt üppige deutsche Beteiligung an der Europa League reagierte die DFL mit einer ungewöhnlichen Maßnahme. Am 26. Spieltag wurden gleich vier Partien am Sonntag angesetzt, damit der BVB, Leipzig, Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt nach ihren Partien genug Regenerationszeit bekommen. Üblich sind zwei oder maximal drei Sonntagsspiele. Diesmal spielt Leverkusen gegen den 1. FC Köln (15.30 Uhr), Dortmund gegen Arminia Bielefeld, Frankfurt gegen den VfL Bochum (jeweils 17.30 Uhr) sowie die SpVgg Greuther Fürth gegen Leipzig (19.30 Uhr) am Sonntag.