Bundesliga-Termine für Spieltage 16 bis 18 fix: Gladbach gegen BVB an einem Freitag

Der Fahrplan für die nächsten Bundesliga -Spieltage steht fest. Nachdem bisher lediglich die festen Zeiten für die Partien bis zum 15. Spieltag feststanden, legte die DFL am Donnerstag nun nach und fixierte die Spiele vom 16. bis zum 18. Spieltag der Bundesliga und 2. Bundesliga.

Der aktuelle Bundesliga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen bestreitet den vorletzten Spieltag der Hinrunde bei Union Berlin. Diese Partie wird als Freitagsspiel am 15. Januar zum Auftakt des 16. Spieltags. Die Verfolger aus Dortmund (gegen Mainz 05) und Leipzig (beim VfL Wolfsburg) ziehen am 16. Januar um 15:30 Uhr nach. Die Bayern empfangen am Sonntag den SC Freiburg.