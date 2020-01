Schalke-Neuzugang Michael Gregoritsch feiert Tor-Debüt im finalen Test gegen den HSV

Generalprobe gelungen: Bundesligist FC Schalke 04 hat seinen ersten Testspielsieg in dieser Saison erreicht und ist bereit für den Bundesliga-Rückrundenstart. Die überlegenen Schalker besiegten am Freitagabend im Hamburger Volksparkstadion den Zweitligisten HSV 4:0 (1:0). Der vom FC Augsburg an Schalke ausgeliehene Michael Gregoritsch erzielte vor 11.918 Zuschauern die Führung (18. Minute) und seinen ersten Treffer für die Gäste gegen seinen Ex-Klub, für den er von 2015 bis 2017 spielte. Benito Raman nach starker Vorarbeit von Amine Harit (56.), Alessandro Schöpf (64.) und Rabbi Matondo (87.) erhöhten auf 4:0.

Ein Hamburger Tor von Jeremy Dudziak (22.) wurde wegen vermeintlicher Abseitsstellung nicht anerkannt. Martin Harnik traf nur die Latte (61.). Es zeigte sich, dass die Schalker in der Vorbereitung ein gutes Stück weiter sind als der HSV, der allerdings auch erst knapp zwei Wochen nach den Knappen in die Rückrunde der 2. Liga startet. Der Bundesligist war am Donnerstag aus dem Trainingslager in Spanien zurückgekehrt. Dort hatte die Mannschaft von Trainer David Wagner in einem Test gegen den belgischen Erstligisten VV St. Truiden eine 0:1-Niederlage kassiert.

Transfers: Die Winter-Zugänge der Bundesliga-Klubs 2019/20 Michael Gregoritsch, Erling Haaland, Munas Dabbur - alle drei haben in der Winterpause neue Vereine in der Bundesliga gefunden. Und sie sind nicht die einzigen: Der SPORTBUZZER zeigt alle Wintertransfers der deutschen Erstligisten! ©

Anzeige

Während der FC Schalke am Freitag, den 17. Januar gegen Borussia Mönchengladbach in die Bundesliga-Rückrunde startet, fahren die Hamburger am Sonntag, den 12. Januar erst ins Trainingslager nach Lagos (Portugal), um sich auf den Start der Rückrunde in der 2. Liga am 28. Januar vorbereiten zu können. Mit dabei sein soll dann auch Louis Schaub. Der österreichische Mittelfeldspieler vom 1. FC Köln hat in Hamburg bereits den Medizincheck absolviert und letzte Details im Vertrag mit den Hanseaten geklärt.