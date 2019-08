Ein echter Härte-Test für Bayer 04! Die Partie Bayer Leverkusen gegen FC Valencia am Sonntag (14 Uhr) wird zeigen, ob die ,,Werkself" nach den hohen Investitionen schon bereit für den Ernstfall ist. Am kommenden Samstag (15.30 Uhr) steht mit dem DFB-Pokalspiel bei Alemannia Aachen schon eine erste, anspruchsvolle Aufgabe an.

Die Leverkusener begrüßen zur Saison-Eröffnung in der BayArena den spanischen Erstligisten FC Valencia. Der UEFA-Pokal-Sieger von 2004 war auch 2011/2012 Gruppengegner der Bayer-Elf in der Champions League. Damals gab es in Leverkusen ein 2:1 und in Spanien ein 1:3 aus Sicht des Bundesligisten. Bayer Leverkusen hat trotz des Verlusts von Julian Brandt (23), der für 25 Mio. Euro zu Borussia Dortmund wechselte, groß eingekauft und muss neue Ambitionen formulieren. Mit Kerem Demirbay und Nadiem Amiri holte man gleich zwei Spieler vom Liga-Konkurrenten TSG 1899 Hoffenheim - für ein Gesamtpaket von 37 Mio. Euro. Demirbay stieg mit 22 Mio. Euro zum teuersten Neuzugang in 40 Jahren Bayer Leverkusen in der Bundesliga auf.

Das sind die Brasilianer bei Bayer 04 Leverkusen von Tita bis Paulinho Paulinho (seit Sommer 2018): Der 18-Jährige Brasilianer spielt seit Beginn der Bundesligasaison 18/19 bei Bayer Leverkusen. Für 18,5 Millionen Euro haben sie den Stürmer von seinem ersten Verein Vasco da Gama Rio de Janeiro geholt. Dort absolvierte er bereits 18 Spiele in der Campeonato Brasileiro Série A und schoss drei Tore. ©

Anzeige

Wirklich überzeugt hat die Mannschaft von Trainer Peter Bosz (55) nur in einem ihrer Testspiele. Gegen den Regionalligisten Wuppertaler SV Borussia gab es ein 4:0. Danach gab es in vier Spielen keinen weiteren Erfolg. ,In der vierten Woche der Vorbereitung muss man auch mal ein Spiel gewinnen", war es Bosz nach dem 3:4 bzw. dem 1:1 gegen die beiden niederländischen Klubs Heracles Almelo und Vitesse Arnheim unzufrieden. Stürmer Kevin Volland (27) hat dafür Verständnis: ,,Es ist doch klar, dass der Trainer angefressen ist. Wir müssen ein anderes Gesicht zeigen und mit mehr Leidenschaft spiele und alle zusammen über 90 Minuten unser Bestes geben." Gerade am Sonntag, wenn es ins Saison-Eröffnungsspiel in der BayArena geht. Der FC Valencia startet am 17. August gegen Real Sociedad San Sebastian in die neue Saison in La Liga. Das Team von Trainer Marcelino (53) holte unter anderem Keeper Jasper Cillessen (FC Barcleona) für 35 Millionen Euro. Nur der Linksaußen Goncalo Guedes war 2018 mit 40 Mio. Euro, die man an Paris St.-Germain zahlte, noch teurer.

50 ehemalige Spieler von Bayer Leverkusen - und was aus ihnen wurde Dimitar Berbatow, Bernd Schneider, Michael Ballack: Sie alle haben jahrlang ihre Schuhe für Bayer 04 geschnürt. Doch was wurde aus diesen und weiteren ehemaligen Spielern der Werkself? Der SPORTBUZZER zeigt 50 Ex-Profis von Bayer Leverkusen - und was sie heute machen. ©

Wie sehe ich das Spiel Bayer Leverkusen gegen FC Valencia live im TV?

Der frei zu empfangende Sportsender SPORT 1 zeigt Bayer Leverkusen gegen FC Valencia am Sonntag ab 14 Uhr live.

Gibt es auch einen (kostenlosen) Livestream?

Ja. SPORT 1 zeigt die Partie Bayer Leverkusen gegen FC Valencia auch im kostenlosen Stream auf seiner Homepage.

#GABFAF-Aktion: Will Eure C-Jugend beim van-der-Vaart-Abschied vor Zehntausenden Menschen spielen? Jetzt bewerben!