Auf seiner USA-Reise trifft sich der BVB mit der eigenen Vergangenheit! In der Partie FC Liverpool gegen Borussia Dortmund am Samstag (2 Uhr MESZ) in South Bend im US-Bundesstaat Indiana trifft der Revierklub auf den amtierenden Champions-League-Sieger und seinen ehemaligen Trainer Jürgen Klopp (52).

Der Erfolgstrainer des BVB, der mit den beiden Meisterschaften 2011 und 2012, dem Pokalsieg 2012 und dem Einzug ins Champions-League-Finale 2013 eine Ära in Dortmund prägte und seit 2015 unumstrittener Publikumsliebling in Liverpool ist, hat sich vor dem Spiel gegen seinen Ex-Verein demonstrativ hinter die Transferpolitik der Westfalen gestellt. ,,Es ist ein denkwürdiger Rahmen für ein Testspiel hier", lobte Klopp den Austragungsort in dem kleinen Städtchen in Indiana, ,,der BVB kommt mit einem brettstarken Kader." Klopp über die Spitzen aus München, wonach nicht der nach Dortmund zurückgekehrte Mats Hummels (30), sondern Nationalspieler Niklas Süle ,,bester deutscher Innenverteidiger" sei: ,,Mats und der BVB - das passt. Er hat sich mal eben drei Jahre lang ausgeklinkt, um Titel zu gewinnen und ist nun wieder bei einem Verein, mit dem man doch noch Titel gewinnen kann."

Unter dem Motto „1909% Football“ hat Borussia Dortmund in seinem ersten Spiel bei den Seattle Sounders mit 3:1 einen zufriedenstellenden Frühstart hingelegt. BVB-Keeper Roman Bürki (28) lobte nach der Partie gegen den MLS-Klub aus dem US-Bundesstaat Washington vor allem den Rückkehrer Mats Hummels: ,,Er hat immer eine spielerische Lösung und hat das Spiel sehr gut aufgebaut. Insgesamt können wir sehr zuversichtlich sein."

Die Zugänge des BVB sollen in der Partie gegen den FC Liverpool, der die Borussia 2016 im Viertelfinale aus der Europa League warf, nach Auskunft von Coach Lucien Favre mehr Spielzeit erhalten als noch gegen Seattle. ,,Es ist halt alles riesig in den Staaten", sagt BVB-Antreiber Thomas Delaney vor dem Spiel, ,,es ist cool, in so einem Stadion gegen den amtierenden Champions-League-Sieger zu spielen."

Wie sehe ich das Spiel FC Liverpool gegen Borussia Dortmund live im Stream?

Der Streamingdienst DAZN zeigt FC Liverpool gegen Borussia Dortmund in der Nacht zum Samstag um 2 Uhr MESZ live. Kommentator ist Max Gross. Ein Abo ist erforderlich. Der Streamingdienst kostet 9,99 Euro pro Monat. Borussia Dortmund zeigt das Spiel live und relive auf den vereinseigenen BVB-TV, YouTube und Facebook. Es kommentieren: Norbert Dickel und Patrick Owomoyela. Aus lizenzrechtlichen Gründen sind die Livestreams nur in den deutschsprachigen Ländern in Europa zu empfangen. Im Nachgang wird es wie gewohnt Highlights geben.

Gibt es auch einen (kostenlosen) Livestream?

Ja. DAZN-Neukunden können das Spiel FC Liverpool gegen Borussia Dortmund komplett kostenfrei anschauen. Neukunden erhalten einen Freimonat. Wer diese Bindung mit DAZN scheut, dem bietet Borussia Dortmund über seine verschiedenen Video-Kanäle die Möglichkeit das Spiel live und kostenfrei zu sehen. Einen hohen Unterhaltungswert haben die Kommentare von Norbert Dickel und Co., sicher nicht journalistisch zu werten, allemal...

