Ralf Fährmann zurück auf Schalke? Der vom Premier-League-Aufsteiger auf Leihbasis verpflichtete Torhüter könnte in der Partie FC Schalke 04 gegen Norwich City am Freitag (18.30 Uhr) im FRIMO Stadion in Lotte ebenso Fokus stehen wie ein anderer Ex-Schalker...

Es ist Teemu Pukki (29). Der Finne, 2011 bis 2013 ohne Glück auf Schalke, schoss die Mannschaft des deutschen Trainers Daniel Farke mit 29 Toren in 43 Spielen in der englischen Championship zum Wiederaufstieg in die Premier League Mit dem früheren Gladbacher Josip Drmic, den einstigen Dortmund-Profis Moritz Leitner und Marco Stiepermann kommen aber noch mehr ehemalige Bundesliga-Spieler nach Lotte. Norwich City gilt als ,,Der Klub der Deutschen" und schaffte mit insgesamt zehn deutschen bzw. deutschstämmigen Spielern den Aufstieg ins englische Fußball-Oberhaus. Ob Ralf Fährmann am Freitag aufläuft, ist offen. Der Torhüter musste zuletzt nach muskulären Problemen passen.

Diese Stars schafften bei Schalke 04 den Durchbruch Mesut Özil, Julian Draxler und Manuel Neuer begannen ihre Weltkarrieren beim FC Schalke 04. Wer noch? Das zeigt der SPORTBUZZER. ©

Anzeige

Schalke 04 präsentierte sich in seinen bisherigen Vorbereitungsspielen vor allem seinen Fans in Nordrhein-Westfalen. Den Anfang machte ein 3:1 bei Rot-Weiß Oberhausen, ehe ein 2:2 beim ebenfalls in der Regionalliga West spielenden Ex-Bundesligisten Wattenscheid 09 für etwas Ernüchterung beim Team von David Wagner sorgte. Der ehemalige Premier-League-Coach von Huddersfield Town bereitet seine Königsblauen derzeit in einem Kurz-Trainingslager in Herzlake auf die anstehenden Aufgaben dieses Sommers vor. Wer nach dem Wechsel von Ralf Fährmann neuer Kapitän auf Schalke wird, ist noch offen. „Alle erfahrenen Spieler sind derzeit ein bisschen Kapitän und versuchen, die jungen Spieler zu führen“, sagt Benjamin Stambouli, der diese Thematik aber nicht allzu hoch hängen möchte. „Es war für mich immer eine Ehre, die Kapitänsbinde zu tragen. Ich bin aber der gleiche Spieler – egal ob mit Kapitänsbinde oder nicht,“ erklärte der Franzose auf der offiziellen Newsseite des FC Schalke 04.

50 ehemalige Spieler des FC Schalke 04 und was aus ihnen wurde Einst waren sie für den FC Schalke 04 aktiv. Aber was machen Raúl, Christoph Metzelder, Ivan Rakitic und Emile Mpenza heute? Der SPORTBUZZER hat sich auf Spurensuche begeben. ©

Wie sehe ich das Testspiel FC Schalke 04 gegen Norwich City live im Stream?

Der Streamingdienst DAZN zeigt das Testspiel FC Schalke 04 gegen Norwich City aus Lotte am Freitag ab 18.30 Uhr live - aber nicht exklusiv. Kommentator ist Guido Hüsken. Ein Abo ist erforderlich. Der Streamingdienst kostet 9,99 Euro pro Monat. Und: Schalke 04 zeigt die Partie auf seiner Homepage ebenfalls live. Eine kostenlose Registrierung ist dazu notwendig.

Gibt es auch einen (kostenlosen) Livestream?

Ja. DAZN-Neukunden können das Spiel FC Schalke 04 gegen Norwich City komplett kostenfrei anschauen. Neukunden erhalten einen Freimonat. Wer diese Bindung mit DAZN scheut, dem bietet Schalke 04 die Möglichkeit, die Partie über die Homepage ebenfalls live und und kostenfrei zu sehen.

ANZEIGE: 50% Rabatt auf 5-teiliges Trainingsset! Der Deal of the week im SPORTBUZZER-Shop.