Der Kreisligist FC Schweinberg aus dem Neckar-Odenwald-Kreis hat den BVB quasi ,,gewonnen". Die Amateure gingen als Sieger des Sponsoren-Wettbewerbs einer großen Tankstellen-Kette mit dem Titel ,,Punktet Euch den BVB" hervor und dürfen sich nun auf das größte Spiel ihrer Vereinsgeschichte freuen - ganz ohne DFB-Pokal. In der ersten Hauptrunde wartet dort mit dem Drittligisten KFC Uerdingen eine ganz andere Hausnummer auf den deutschen Vizemeister. Für diese Partie, die am 9. August in Düsseldorf stattfindet, begann in dieser Woche der Vorverkauf. Auch hat sich die BVB-Streichliste ein wenig gelichtet. Jeremy Toljan wechselt auf Leihbasis zum früheren Boateng-Klub US Sassuolo.