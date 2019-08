Generalprobe für Borussia Mönchengladbach! In der Partie Gladbach gegen FC Chelsea am Samstag (17 Uhr) geht es für den fünfmaligen deutschen Meister darum, sich ,,Wettkampfschärfe zu holen, wie es der neue VfL-Trainer Marco Rose formuliert, bevor man im DFB-Pokal am kommenden Freitag (20.45 Uhr) beim Zweitligisten SV Sandhausen antritt.

Das kann man ohne weiteres so sagen. Der FC Chelsea ist mit einem Kaderwert von 863 Millionen Euro das viertteuerste Team der englischen Premier League. Der neue Coach Frank Lampard (41), schon als Spieler eine Legende bei den Blues, begrüßt unter anderem den 45 Mio. Euro teuren Neuzugang von Real Marid, Mateo Kovacic (25) an der Stamford Bridge. Möglich, dass auch Gladbachs Weltmeister Matthias Ginter (259 bald in der englischen Premier League aufläuft. Wie BILD am Freitag berichtet, steht der Abwehrspieler mit Tottenham Hotspur in Verbindung. Der Champions-League-Finalist ist angeblich bereit, mehr als 35 Mio. Euro für den noch bis 2021 an Gladbach gebundenen Defensivmann zu zahlen.