Der FC Schalke 04 sucht in dieser Saison-Vorbereitung weiter seine Form. Die Partie Twente Enschede gegen FC Schalke 04 am Dienstag (19 Uhr) könnte Trainer David Wagner in der nächsten Begegnung mit einem internationalen Gegner wichtige Aufschlüsse geben.

2:2 gegen den West-Regionalligisten Wattenscheid 09, 1:2 gegen Norwich City mit Ex-S04-Stürmer Teemu Pukki (29) - beim FC Schalke 04 läuft die Vorbereitung zwar auf Hochtouren, jedoch alles andere als gut. Das Spiel in Enschede bildet den Auftakt zum zweiten Teil der Schalker Tests vor dem ersten Pflichtspiel im DFB-Pokal beim Nord-Regionalligisten SV Drochtersen am 10. August. ,,Das vergangene Jahr müssen wir abhaken und nach vorn schauen", sagt der noch in der Reha befindliche S04-Stürmer Mark Uth (27) der offiziellen Schalker Internetseite, ,,wir müssen versuchen, die Dinge spielerisch zu lösen." Gegen Enschede wohl nicht dabei: Neuzugang Ozan Kabak vom VfB Stuttgart. Der 19-jährige Innenverteidiger laboriert an einer Fußverletzung und wird mindestens vier Wochen fehlen.

Twente Enschede gegen Schalke 04 - das ist in diesem Fall mehr als ein Freundschaftsspiel. Die Fan-Lager des niederländischen Meisters von 2010 und des siebenfachen Deutschen Fußballmeisters (zuletzt 1958) verbindet seit den 1990er-Jahren eine enge Freundschaft. Auslöser dafür war der Transfer von Schalke-Idol Youri Mulder von Twente zu den Königsblauen. Im deutsch-niederländischen Grenzland hat der FC Schalke 04 unzählige Fans, die die Partie in der 30.000 Zuschauer fassenden Arena De Grolsch Veste sicher zu einer Art Heimspiel machen werden. Twente hat sich nach einem Jahr Abstinenz in der niederländischen Eredivisie zurückgemeldet. Prominentester Neuzugang bei den Tukkers, ist der frühere Wolfsburger Bundesliga-Profi Paul Verhaegh (35). Ebenfalls ablösefrei aus der deutschen Fußball-Eliteliga kam Emil Berggreen (26) von Mainz 05 zu dem Verein aus der Region Twente.

Wie sehe ich das Testspiel Twente Enschede gegen FC Schalke 04 live im Stream?

Der Streamingdienst DAZN zeigt das Testspiel Twente Enschede gegen FC Schalke 04 am Dienstag ab 19 Uhr live - aber nicht exklusiv. Reporter ist Ruben Zimmermann. Ein Abo ist erforderlich. Der Streamingdienst kostet 9,99 Euro pro Monat. Und: Schalke 04 zeigt die Partie auf seiner Homepage ebenfalls live. Die Übertragung aus Enschede beginnt kurz vor dem Anstoß. Eine kostenlose Registrierung ist dazu notwendig.

Gibt es auch einen (kostenlosen) Livestream?

Ja. DAZN-Neukunden können das Spiel Twente Enschede gegen FC Schalke 04 komplett kostenfrei anschauen. Neukunden erhalten einen Freimonat. Wer diese Bindung mit DAZN scheut, dem bietet Schalke 04 die Möglichkeit, die Partie über die Homepage ebenfalls live und und kostenfrei zu sehen.

