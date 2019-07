Testspiele kompakt: Eintracht Frankfurt feiert Kantersieg - Pleiten für Gladbach und Leverkusen

Nachdem Eintracht Frankfurt mit dem 2:1-Erfolg bei Flora Tallinn schon erfolgreich in die 2. Runde der Europa-League-Qualifikation gestartet ist, läuft es in der Vorbereitung ebenfalls rund. Vier Tage vor dem Rückspiel gegen Tallinn feierte der hessische Klub einen Kantersieg im Testspiel gegen den österreichischen Drittligisten FC Wels. Vor der neuen Bundesliga-Saison noch Probleme offenbarte indes Bayer Leverkusen. Dessen Rhein-Rivalen Borussia Mönchengladbach und 1. FC Köln sowie Werder Bremen waren jeweils gegen spanische Teams im Einsatz. Der SPORTBUZZER gibt einen Überlick, wie die Testspiele der fünf Bundesligisten am Sonntag gelaufen sind.

Eintracht Frankfurt - FC Wels 7:0

Rund 72 Stunden nach dem 2:1 in der Europa-League-Qualifikation gegen Tallinn hatte das Team von Trainer Adi Hütter ein eher lockeres Testspiel gegen den FC Wels vor der Brust. Der Drittligist aus Österreich war kaum zu Gegenwehr fähig, die Hessen kamen zu einem ungefährderten 7:0 (5:0). Besonders überzeugend war die Leistung des portugiesischen Stürmers Goncalo Pacienca, der sich mit einem Dreierpack (10./21./43. Minute) von seiner besten Seite zeigte. Weitere Torschützen der Eintracht waren Jonathan de Guzman (31.), Marc Stendera (40.) sowie der serbische Neuzugang Dejan Joveljic (64./69.).

Neben dem Ersatz von Luka Jovic, der auch schon den Siegtreffer in Tallinn erzielt hatte, stand Weltmeister Erik Durm als zweiter Neuzugang beim Testkick auf dem Feld. Coach Hütter schickte insgesamt 16 Profis auf den Rasen.

Bayer Leverkusen - Heracles Almelo 3:4 / - Vitesse Arnheim 1:1

Bayer Leverkusen hat auch das fünfte und sechste Testspiel der Vorbereitung gegen internationale Gegner nicht gewonnen. Gegen den niederländischen Erstligisten Heracles Almelo verlor Bayer am Sonntag mit 3:4 (0:2), danach gab es gegen dessen Liga-Rivalen Vitesse Arnheim ein 1:1 (1:1). Die Tore gegen das vom Deutschen Frank Wormuth trainierte Almelo erzielten Paulinho (56.), Leon Bailey (59.) und Lucas Alario (85./Foulelfmeter). Gegen Arnheim rettete Sven Bender das Unentschieden (32.). Nationalspieler Jonathan Tah und Flügelspieler Bailey, die nach verlängertem Urlaub wegen der U21-EM und des Gold Cups erst in dieser Woche ins Training eingestiegen waren, gaben im ersten Spiel gegen Almelo ihr Comeback. Tah spielte durch, Bailey durfte 80 Minuten lang ran. 32-Millionen-Euro-Zugang Kerem Demirbay sowie Superstar Kai Havertz spielten in der zweiten Partie gegen Arnheim. In den bisherigen Testspielen hatte es für Bayer ein 0:1 gegen Fortuna Sittard, ein 3:4 gegen KAS Eupen, ein 1:2 gegen den FC Watford und ein 2:2 gegen SD Eibar gegeben. Den bisher einzigen Sieg der Vorbereitung feierte der Champions-League-Teilnehmer mit 4:0 beim Regionalligisten Wuppertaler SV. Gegner bei der Generalprobe vor dem Pokal-Spiel bei Viertligist Alemannia Aachen ist kommenden Sonntag der FC Valencia.

Werder Bremen - SD Eibar 4:0

Werder Bremen hat sein Testspiel gegen den spanischen Erstligisten SD Eibar problemlos mit 4:0 (0:0) gewonnen. Neuzugang Niclas Füllkrug (70. Minute/75.), Davy Klaassen (51./Handelfmeter) und Yuya Osako (61.) per Kopf trafen für die vor allem in der zweiten Hälfte überzeugende Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt. Das Match fand ihm Rahmen des Bremer Trainingslagers in Grassau statt. Bis zum 2. August bereiten sich die Hanseaten am Chiemsee auf die neue Saison der Fußball-Bundesliga vor. Einen Tag später empfängt Werder vor der Erstrunden-Partie im DFB-Pokal bei Atlas Delmenhorst (10. August) zur Pflichtspiel-Generalprobe den englischen Premier-League-Klub FC Everton. Derweil sucht Coach Kohfeldt noch Verstärkungen für die Verteidigung. Nach Ausfällen im Abwehrbereich hat der 36-Jährige einen Neuzugang für die Defensive angekündigt. „Meine Sorge ist groß. So können wir natürlich nicht in die Saison gehen. Wir werden etwas tun“, erklärte Kohfeldt. „Ich vertraue da ganz auf Frank Baumann.“ In Milos Veljkovic (Zehenbruch) und Sebastian Langkamp (Muskelfaserriss) fehlen vorerst zwei Innenverteidiger. Sportchef Baumann hatte zuletzt Gespräche mit Nationalspieler Benjamin Henrichs (AS Monaco) über ein mögliches Leihgeschäft bestätigt.

Borussia Mönchengladbach - Atletic Bilbao 0:2

Borussia Mönchengladbach hat in einem echten Härtetest vor Beginn der neuen Saison in der Bundesliga eine Niederlage kassiert. Der Europa-League-Teilnehmer verlor in Velbert mit 0:2 (0:1) gegen Athletic Bilbao. Die Basken hatten die Teilnahme an der Europa League als Achter der Primera Division nur aufgrund der schlechteren Tordifferenz verpasst. Für die Gladbacher war es im achten Test unter dem neuen Trainer Marco Rose die zweite Niederlage nach dem 0:1 gegen den Ligarivalen FC Augsburg. Die anderen sechs Spiele gewann die Borussia. Gegner bei der Generalprobe für die neue Erstliga-Spielzeit ist am kommenden Samstag der Top-Klub FC Chelsea.

1. FC Köln - FC Villareal 1:3

Trotz eines Auftakts nach Maß hat Aufsteiger 1. FC Köln sein vorletztes Vorbereitungsspiel auf die neue Saison verloren. Im Trainingslager in Kufstein (Österreich) unterlagen die Rheinländer dem spanischen Erstligisten FC Villarreal mit 1:3 (1:1). Simon Terodde hatte den FC mit einem schon nach wenigen Sekunden an Louis Schaub verursachten Foulelfmeter in Führung gebracht. Der Tabellen-14. der vergangenen Saison in der Primera Division glich kurz vor der Pause aus und schlug nach dem Wechsel noch zweimal zu. Für Köln war es die zweite Niederlage der Vorbereitung nach dem 0:1 gegen Bremen. Den letzten Test absolvieren die Rheinländer am kommenden Samstag beim FC Southampton, der vom früheren Kölner Stürmer und Leipziger Bundesliga-Trainer Ralph Hasenhüttl trainiert wird.

