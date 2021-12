Michael Rummenigge: Das sind meine Top- und Flop-Transfers der Bundesliga-Hinrunde

TOPS Gregor Kobel (für 15 Millionen Euro vom VfB Stuttgart zu Borussia Dortmund): Zu diesem Transfer kann man Borussia Dortmund wirklich nur beglückwünschen. Zum ersten Mal seit den Glanzzeiten von Roman Weidenfeller hat der BVB wieder einen absoluten Top-Torwart. Gregor Kobel ist schon jetzt ein Eckpfeiler dieser Mannschaft und gehörte in einer insgesamt wechselhaften Hinrunde zu den Konstanten. Ich kann mich nur an einen Fehler von ihm erinnern: Sein ungestümes Herauslaufen im Spiel beim VfL Bochum. Sonst hat er seine Sache glänzend gemacht. Kobel ist erst 24 Jahre alt, verfügt über riesiges Potenzial und kann noch besser werden. Die Dortmunder würden die Ablöse in Höhe von 15 Millionen Euro wohl jederzeit wieder an den VfB Stuttgart überweisen. Anzeige

Taiwo Awoniyi (für 6,5 Millionen Euro vom FC Liverpool zu Union Berlin): Zugegeben: Taiwo Awoniyi war für Union Berlin kein Zugang im klassischen Sinn. Schließlich spielte er schon in der vergangenen Saison auf Leihbasis bei den Köpenickern. Dabei überzeugte er aber so, dass der Klub im Sommer die klubinterne Rekord-Ablöse in Höhe von 6,5 Millionen Euro an den FC Liverpool überwies – und ich muss sagen: Jeder Cent ist gut investiertes Geld. 14 Pflichtspiel-Treffer stehen für den Nigerianer in dieser Saison zu Buche. Dabei hat Awoniyi sein Potenzial noch nicht mal voll ausgeschöpft und kann vor dem Tor noch abgezockter werden. Schafft er das, wird es noch weiter bergauf gehen. Ich hoffe, dass er seinen Weg noch ein oder zwei Jahre bei Union macht und nicht zu früh den Verein wechselt.

Dayot Upamecano (für 42 Millionen Euro von RB Leipzig zum FC Bayern): Jerome Boateng hat mit seinem Abgang große Fußstapfen beim FC Bayern hinterlassen – doch Dayot Upamecano ist auf dem besten Wege, diese zu füllen. Natürlich hat er in den vergangenen Monaten auch die eine oder andere Unsicherheit gezeigt, insgesamt ist er an seiner Aufgabe aber gewachsen. Man darf nicht vergessen: Der Rekordmeister ist eine andere Hausnummer als RB Leipzig, von wo der Innenverteidiger im Sommer für 42 Millionen Euro kam. Mit seinen 23 Jahren wird sich Upamecano noch weiterentwickeln. Ein echter Top-Transfer – mit Blick auf die Gegenwart, vor allem aber auch auf die Zukunft.

FLOPS Marcel Sabitzer (für 15 Millionen Euro von RB Leipzig zum FC Bayern): Bei RB Leipzig war Marcel Sabitzer der Kapitän, beim FC Bayern ist er Ergänzungsspieler. So richtig hat sich dieser Transfer für mich bisher nicht erschlossen. Ich hoffe allerdings, dass ich in der Rückrunde eines Besseren werde. Das Potenzial, um bei den Münchnern eine Rolle zu spielen, besitzt der Österreicher. Doch bisher hat man nicht wirklich einen Platz im Team für ihn gefunden. Als er bei den Personalsorgen zum Jahresende hätte zum Zuge kommen können, war er selbst verletzt. Doch Trainer Julian Nagelsmann kennt den Mittelfeldspieler aus gemeinsamen Leipziger Zeiten. Er wird schon einen Plan für den 15-Millionen-Einkauf haben. Wird dieser umgesetzt, kann sich der Deal noch als richtig herausstellen. Momentan steht dieser Beweis aber noch aus.

André Silva (für 23 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt zu RB Leipzig): Auf den ersten Blick wirkte dieser Sommer-Transfer wie ein Schnäppchen. Vergleichsweise bescheidene 23 Millionen Euro überwies RB Leipzig an Eintracht Frankfurt, um André Silva nach Sachsen zu holen. Dessen Empfehlung: Satte 28 Treffer in der vergangenen Saison. Das Problem: Man dachte, es geht auch im neuen Klub so weiter – doch die Tormaschine stottert. Silva ist ohne Zweifel ein guter Spieler, doch in einer enttäuschenden Leipziger Hinrunde ging er mit unter. Zumindest zeigte seine Formkurve zum Jahresausklang etwas noch oben. Wenn er diese Entwicklung fortsetzt, kann aus dem Flop noch ein Top werden.