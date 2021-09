Gellendes Pfeifkonzert statt warmer Worte: Dem neuen Trainer von Borussia Dortmund, Marco Rose, steht bei seiner ersten Rückkehr an die alte Wirkungsstätte bei Borussia Mönchengladbach am Samstagabend im Bundesliga-Topspiel (18.30 Uhr, Sky) ein ungemütlicher Empfang bevor. Noch immer ist die Wut der Gladbach-Fans über seinen Wechsel nach Dortmund nicht verraucht. Dass Fan-Vertreter Pfiffe und Schmähgesänge ankündigten, kommentierte Rose emotionslos: "Ich versuche, die Geschichten, die drum herum entstehen, für mich nicht aufkommen zu lassen. Damit fahre ich ganz gut. Ich konzentriere mich auf das Wesentliche."

Sportlich hofft der BVB an die jüngsten Erfolgserlebnisse in der Bundesliga und in der Champions League anzuknüpfen. Mit einem Sieg gegen die desolat in die Saison gestarteten Gladbacher von Roses Nachfolger Adi Hütter soll der Druck auf die Spitzengruppe hochgehalten werden. Ein Fokus liegt beim BVB darauf, die defensiven Probleme in den Griff zu bekommen. In der Bundesliga kassierte die Rose-Elf bisher immer mindestens zwei Tore.