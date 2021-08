Nach den bisherigen Saison-Eindrücken ist das Selbstbewusstsein von Borussia Mönchengladbach vor dem Bundesliga-Topspiel bei Bayer Leverkusen am Samstagabend (18.30 Uhr, Sky) gestiegen. Trainer Adi Hütter ist nach dem 1:1 zum Bundesliga-Auftakt gegen den FC Bayern und dem anschließenden Supercup-Sieg des Rekordmeisters bei Borussia Dortmund guter Dinge, in dieser Saison wieder im Kreis der Topteams mitmischen zu können. "Der Supercup hat unser Spiel noch einmal aufgewertet. Das war ja kein gestohlener Punkt", sagte Hütter am Donnerstag mit Blick auf das eigene Spiel gegen die Bayern.

Am Sonntag stehen zum Abschluss des zweiten Spieltags zwei weitere Partien an: Am Nachmittag gastiert Union Berlin nach dem erfreulichen Play-off-Hinspiel zur Europa Conference League auswärts gegen die Finnen von Kuopion PS (4:0) in der Liga nun bei der TSG Hoffenheim (15.30 Uhr). Am frühen Abend feiert Julian Nagelsmann mit dem FC Bayern gegen den 1. FC Köln sein Bundesliga-Heimdebüt (17.30 Uhr, beide Spiele DAZN) und will den ersten Saisonsieg in der Liga feiern.