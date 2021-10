Geschwächt von zahlreichen Corona-Fällen tritt der VfB Stuttgart am Samstagabend (18.30 Uhr, Sky) bei Borussia Mönchengladbach an. Einen Tag vor dem Auswärtsspiel war Orel Mangala als sechster Spieler des Bundesligisten positiv getestet worden. Weil neben dem Mittelfeldspieler auch Abwehrchef Waldemar Anton, Torwart Florian Müller sowie Flügelspieler Roberto Massimo in Quarantäne sind, stehen vier Stammspieler nicht zur Verfügung. Zudem war Offensivkraft Erik Thommy positiv getestet worden. Immerhin kann der VfB mit Ersatztorhüter Fabian Bredlow planen, der am Freitag wieder negativ getestet wurde. Anzeige

Trotz aller Personalnot glaubt VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo an eine Chance am Niederrhein. "Es wird sicherlich den einen oder anderen Raum geben, der aufgeht", sagte er. "In allererster Linie geht es um unseren Mut, den wir auf den Platz bringen. Wenn wir als Einheit auftreten und mit Mut und Energie agieren, dann haben wir immer eine Chance – auch in Gladbach." Allerdings ist die Borussia gut in Form: In den letzten beiden Partien schlug die Fohlenelf die Top-Teams aus Dortmund und Wolfsburg.