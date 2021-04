Bundesliga-Topspiel im Liveticker: Bayer Leverkusen empfängt den 1. FC Köln zum Rhein-Duell

Trainer Hannes Wolf geht durch zahlreiche Derbys gestählt in sein erstes rheinisches Duell mit Bayer Leverkusen gegen den 1. FC Köln am Samstag (18.30 Uhr/Sky). "Ich habe im Nachwuchsbereich mit Dortmund gegen Schalke gespielt. Stuttgart gegen Karlsruhe darf man nicht unterschätzen, die mögen sich nicht. Und natürlich HSV gegen Pauli. Wir haben schon ein paar Derbys erlebt", sagte Wolf am Freitag. "Der Bedeutung des Spiels bin ich mir total bewusst. Es ist nicht nur ein Ligaspiel, in dem es für beide um viel geht. Es ist darüber hinaus eines, dass den Leuten rund um den Verein viel bedeutet."

Anzeige