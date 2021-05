Bundesliga-Topspiel im Liveticker: Der FC Bayern will die Meisterschaft mit einem Sieg gegen Gladbach feiern

Der FC Bayern München will am Samstag (18.30 Uhr, Sky) im Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach den nächsten Saisonsieg bejubeln. Für Trainer Hansi Flick ist die Partie die drittletzte, ehe der 56-Jährige den Posten an Julian Nagelsmann abtritt. Schon vor der Partie durften die Münchener jubeln – weil Nagelsmann sich einen Ausrutscher leistete. Der Noch-Trainer von RB Leipzig verlor mit den Sachsen in Dortmund und machte die Meisterschaft für den FC Bayern so perfekt.

