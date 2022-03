Vor der Reise zum scheinbar übermächtigen FC Bayern München musste Urs Fischer eine eigene Schwäche eingestehen. "Meine Geschwindigkeit hätte nicht ausgereicht, gegen die zu verteidigen", sagte der Trainer des 1. FC Union Berlin, der in Zürich und St. Gallen als kompromissloser Defensivmann galt. Doch Bangemachen gilt nicht, denn Fischer hält seine Spieler für schnell und wehrhaft genug, um in München am Samstag (18.30 Uhr, Sky) gegen die offensive Supermacht um Robert Lewandowski, Thomas Müller und Serge Gnabry wieder für eine Überraschung zu sorgen.

