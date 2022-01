Nach dem euphorischen 2:1-Sieg über den FC Bayern zum Start ins neue Bundesliga-Jahr will Borussia Mönchengladbach am Samstag nachlegen. Im Topspiel am Abend (18.30 Uhr, Sky) geht es gegen Bayer Leverkusen. Mit dem rheinischen Nachbar kommt allerdings ein Angstgegner in den Borussia Park: Von den letzten zwölf Heimspielen gegen die Werkself verlor Gladbach ganze sechs. Diese Quote soll nun aufgebessert werden: "Wenn wir in einen guten Lauf reinkommen, könnten wir einiges gutmachen", sagte Trainer Adi Hütter mit Blick auf die schwache Hinrunde seiner Mannschaft. "Wir müssen schauen, dass wir die Leistung, die wir gegen Bayern gezeigt haben, bestätigen", so Hütter.

