Eine abstiegsbedrohte Mannschaft auf der Suche nach dem Teamgeist, ein wackelnder Trainer und nun auch noch ein Millionen-Investor, der offen die Machtfrage im Klub stellt: Bei Hertha BSC kommt mal wieder einiges an Problemen zusammen. Geschäftsführer Fredi Bobic reagierte am Donnerstag genervt auf die erneute Unruhe im Umfeld und in der Beziehung zwischen Hertha und Millionen-Investor Lars Windhorst mit seiner Tennor-Gruppe.

