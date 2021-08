Borussia Dortmund startet den Anlauf auf die Schale: Nach neun Jahren soll die Meister-Serie des FC Bayern mit dem neuen Trainer Marco Rose endlich gebrochen werden. Gleich zum Auftakt kommt mit Eintracht Frankfurt allerdings keine leichte Aufgabe nach Dortmund. In der vergangenen Saison kam man über ein Unentschieden und eine Niederlage gegen die Hessen nicht hinaus. Und auch wenn der neue SGE-Trainer Oliver Glasner sein Pflichtspiel-Debüt im DFB-Pokal gegen Drittligist Mannheim in den Sand setzte (0:2) erwartet Rose am Samstagabend (18.30 Uhr, Sky) einen schwierigen Gegner: "Sie wirken gefestigt, und ich erwarte, dass sie hier eine Trotzreaktion zeigen wollen. Wir müssen uns auf eine aggressive Eintracht einstellen", sagte er vor dem Spiel.

Verzichten muss Rose weiter auf Abwehrchef Mats Hummels, der nach Verletzung zumindest wieder mit dem Ball trainiert. Eine "Option" ist hingegen der schon beim Pokalsieg in Wiesbaden (3:0) eingewechselte Neuzugang Donyell Malen, bei dem Rose allerdings noch Defizite in der körperlichen Verfassung sieht. Die Blicke der 25.000 Zuschauer im Signal-Iduna-Park dürften allerdings ohnehin auf Stürmerstar Erling Haaland gehen, der sich mit einem Hattrick in Wiesbaden bereits wieder in beeindruckender Frühform präsentierte und seine Quote von 60 Toren in 60 Spielen für den BVB ausbauen will.