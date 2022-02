Der FC Bayern will seinen Kurs auf die zehnte Meisterschaft am Stück beibehalten. Die Münchner treten am Samstagabend (18.30 Uhr, Sky) im Topspiel der Bundesliga bei Eintracht Frankfurt an. Eine "wichtige Aufgabe" stehe für seine Mannschaft an, sagte Trainer Julian Nagelsmann vor dem Gastspiel des Tabellenführers. Bayern-Torjäger Lewandowski kann sich die nächste Bestmarke schnappen. Trifft der Pole in Frankfurt, würde er sein Saisonkonto in der Fremde auf 17 erhöhen und damit den Auswärtstorerekord von Jupp Heynckes (1973/74) und Timo Werner (2019/20) einstellen.

