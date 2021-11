Der FC Bayern München kann eine Woche vor dem Bundesliga-Gipfel bei Borussia Dortmund wieder auf die deutschen Nationalspieler Niklas Süle, Serge Gnabry und Jamal Musiala zurückgreifen. Das DFB-Trio darf ebenso wie der Kroate Josip Stanisic und der Franzose Michael Cuisance am Samstag (18.30 Uhr, Sky) gegen Armina Bielefeld wieder mitwirken. Joshua Kimmich fehlt hingegen nach seinem positiven Corona-Test. "Das ist für uns ein extrem wichtiges Spiel, weil wir nicht mehr diesen Vier-Punkte-Vorsprung haben", sagte Trainer Julian Nagelsmann eine Woche vor dem Topspiel in Dortmund: "Diese beiden Spiele sind sehr wichtig, um vielleicht einen big point landen zu können."

Bielefeld will sich vom Branchenprimus nicht beeindrucken lassen. Die Arminia hatte zuletzt beim 2:2 gegen den VfL Wolfsburg in der Bundesliga gepunktet und spielerisch lange überzeugt. Daran will Trainer Frank Kramer in München anknüpfen und baut auf einen guten Auftritt seiner Mannschaft. "Wenn wir ein gutes Spiel machen, und der Gegner macht ein noch besseres, dann ist das trotzdem okay", meinte der Coach. Im Training stellte er das Umschaltspiel in den Fokus: "Defensiv müssen wir gut stehen und sehr präzise sein. Mit dem Ball müssen wir schnell und entschlossen vor das gegnerische Tor kommen."