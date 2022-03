Nach neun sieglosen Spielen in Serie will der VfB Stuttgart im Abstiegskampf der Bundesliga endlich die Wende herbeiführen. Die zuletzt angeschlagenen Chris Führich und Borna Sosa stehen für das wichtige Heimspiel gegen die ebenfalls kriselnde Borussia aus Mönchengladbach am Samstag (18.30 Uhr, Sky) aller Voraussicht nach wieder zur Verfügung. Der Wille zum Siegen solle die Angst vor dem Verlieren überwiegen, sagte Trainer Pellegrino Matarazzo vor dem Saisonendspurt, der für den VfB extrem nervenaufreibend werden dürfte. Anzeige

Die Gladbacher, die mit 27 Punkten auf Rang 13 stehen, können in den nächsten beiden Spielen in Stuttgart (19 Punkte) und gegen Hertha BSC (23) einen großen Schritt weg von der Abstiegszone machen. "Natürlich wäre es wichtig, in Stuttgart zu punkten, damit wir den Abstand halten können. Aber nicht nur das Spiel am Samstag ist wichtig, sondern alle übrigen Partien", sagte Trainer Adi Hütter, der davor warnt den VfB im 100. Bundesligaduell mit den Schwaben zu unterschätzen.