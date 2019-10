Noch kein Trainer entlassen: Bundesliga jagt Rekord aus der Gründungszeit

Die Trainer der Bundesliga jagen einen Rekord - was die Sicherheit ihrer Jobs angeht! Erstmals seit 20 Jahren ist bis zum 9. Spieltag noch kein Übungsleiter bei einem Erstliga-Klub entlassen worden. Zuletzt waren die Trainerstühle in der deutschen Spitzenliga 1999/2000 so sicher wie aktuell. Damals stand das Karussell sogar bis zur Winterpause still, bis Jörg Berger am 19. Dezember bei Eintracht Frankfurt durch Felix Magath ersetzt wurde.