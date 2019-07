Bericht: Regel-Revolution in der Bundesliga - Trainer können Gelb-Sperren erhalten

Gelb-Sperre für Trainer? Friedhelm Funkel angesichts drohender Regel-Revolution erbost

Kurios: Während Spieler erst nach fünf Gelben Karten für ein Spiel aussetzen müssen, droht Bundesliga-Trainern dem Blatt zufolge schon ab drei Verwarnungen eine Sperre für die nächste Partie. Nach Informationen der Bild soll der DFB den Vorschlag der Bundesliga -Verantwortlichen von der DFL am Freitag im Rahmen einer Präsidiumssitzung beschließen.

TV-Überraschung: Sky verzichtet in 2. Liga auf Konferenz-Kommentatoren

Düsseldorf-Trainer Friedhelm Funkel zeigte sich bereits wegen der geplanten Regel-Revolution gegenüber der Zeitung aufgebracht: "Das ist der größte Schwachsinn aller Zeiten. Damit werden wir Trainer in unseren Aufgaben und bei unserer Arbeit völlig unnötig beschnitten. Und warum das Ganze? Weil irgendjemand mal wieder eine ganz tolle Idee hatte und unbedingt was ändern wollte", so Funkel. Die Schiedsrichter sollten sich seiner Meinung nach lieber um die richtige Umsetzung des Videobeweises kümmern.