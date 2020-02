Amateur, Profi, Nationalspieler: So erfolgreich waren die Bundesliga-Trainer als Fußballer

Die Zeiten, in denen Top-Trainer nur als angesehen galten, weil sie bereits während ihrer Spielerzeit begnadete Kicker waren, ist lange vorbei. Heute greifen die Bundesliga-Klubs zunehmend auf junge Coaches zurück, die in ihrer aktiven Spielerzeit teils nur auf den Dorfplätzen des Landes spielten. Der SPORTBUZZER hat sich die Profi-Vergangenheit der 18 Bundesliga-Trainer genauer angeschaut und zeigt in einer Bildergalerie, welche Trainer schon als Spieler erfolgreich waren und welche den Bällen nur in den Amateurligen nachjagten.

Bundesliga-Trainer im Überblick: So erfolgreich waren Flick, Nagelsmann und Co. als Spieler

Düsseldorf-Trainer Uwe Rösler erlebte als Mittelstürmer bei Manchester City eine derart erfolgreiche Zeit, sodass er sogar in die Hall of Fame des Vereins aufgenommen wurde. Im Gegensatz dazu hat BSC-Coach Alexander Nouri eine beschaulichere Fußball-Laufbahn im Amateurbereich erlebt - und doch eine besondere Station in seiner Vita.

Julian Nagelsmann ist mit seinen 32 Jahren aktuell der jüngste Bundesliga-Trainer. Das liegt vor allem daran, dass der ehemalige Innenverteidiger schon mit 20 Jahren mit dem Fußballspielen aufhörte und früh seine Trainerlaufbahn startete. Im Gegensatz dazu ist der 62-jährige Lucien Favre der Oldie unter den Coaches in der höchsten deutschen Klasse. Der ehemalige Mittelfeld-Mann verfügte als Profi über eine herausragende Technik und wurde sogar Spieler des Jahres in seiner Heimat Schweiz.

Ewiger Freiburger: Streich war bereits als Spieler für den SC aktiv