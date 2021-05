Rose bis Hütter, bald Marsch: Ex-Salzburg-Trainer erobern Bundesliga - Manager Freund "stolz"

Das Topspiel der Bundesliga zwischen Borussia Dortmund und RB Leipzig an diesem Samstag (15.30 Uhr, Sky) ist sportlich brisant. Für den BVB geht es um die Qualifikation für die Champions League – und überdies treffen beide Teams kommende Woche im DFB-Pokal-Finale wieder aufeinander. Wenn es das Duell der beiden Klubs nächste Saison gibt, kommt sogar eine weitere Ebene hinzu: Mit Marco Rose bei den Westfalen und Jesse Marsch bei den Sachsen stehen dann zwei Trainer am Seitenrand, die zuvor direkt aufeinanderfolgend für Red Bull Salzburg tätig waren. Mehr noch: Die Karrierestation in der Mozartstadt ist längst keine Ausnahme in der Bundesliga. Anzeige

Mit Rose (noch Borussia Mönchengladbach), Adi Hütter (noch Eintracht Frankfurt, bald Gladbach), Oliver Glasner (VfL Wolfsburg), Bo Svensson (Mainz 05) und Frank Kramer (Arminia Bielefeld) haben aktuell fünf Trainer eine Salzburger Vergangenheit. Im Sommer wechselt dann noch Jesse Marsch vom österreichischen Serienmeister als Nachfolger von Julian Nagelsmann zu Leipzig.

Freund über beliebte Salzburg-Trainer: "Super Geschichte"

Christoph Freund freut das. "Es ist eine super Geschichte, dass die Karrieren der Trainer ausgehend von Red Bull Salzburg so erfolgreich sind. Einige haben hier ihre ersten Profischritte gemacht und sich super weiterentwickelt", sagt er dem SPORTBUZZER, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Der 43-Jährige ist seit 15 Jahren in sportlichen Führungspositionen bei Salzburg tätig, 2015 folgte er als Sportdirektor auf Ralf Rangnick. Die Laufbahn von Rose, Marsch und Co. "macht uns sehr stolz", betont der Manager: "Es zeigt, dass sie gute Arbeit gemacht haben und wir gemeinsam mit ihnen erfolgreich waren."

Die einzelnen Karrieren verliefen bis zum Weg ins deutsche Fußball-Oberhaus durchaus unterschiedlich. Rose wechselte 2019 als Double-Sieger von der Salzach an den Niederrhein. Hütter, sein designierter Nachfolger in Gladbach und dessen Noch-Klub Frankfurt laut Spox und Goal an der spanischen Legende Raúl als Coach interessiert sein soll, zog es ebenfalls als Meister und Pokalsieger zunächst in die Schweiz zu Young Boys Bern und dann nach Frankfurt. Wolfsburgs Glasner war von 2012 bis 2014 als Co-Trainer unter Roger Schmidt tätig und landete über den SV Ried und den Linzer ASK beim VfL.

Hinzu kommen zwei Bundesliga-Trainer mit Red-Bull-Vergangenheit, die mit ihren Teams um den Klassenerhalt kämpfen: Svensson in Mainz und Kramer in Bielefeld. Beide haben sogar ein Jahr lang zusammengearbeitet. Der Däne trainierte den FC Liefering, als Kooperationsverein der Salzburger quasi deren "Farmteam", und wechselte von dort kurz nach Neujahr zu den 05ern. Der ehemalige DFB-Jugendtrainer war in der Saison 2019/2020 als Leiter des Nachwuchsleistungszentrums quasi Svenssons Vorgesetzter, er hatte den damaligen Mainzer Jugendtrainer auch verpflichtet.

Bielefeld-Trainer Kramer: "Man nimmt dort einiges für den Werkzeugkasten mit"

Kramer hat Anfang März bei der Arminia von Uwe Neuhaus übernommen. Er sieht es als "Auszeichnung für das Team von Red Bull, dass viele gute Leute dort gearbeitet haben, die dann einen erfolgreichen Weg gegangen sind", sagt der gerade 49 Jahre alt gewordene Allgäuer dem SPORTBUZZER. Es gebe einen klaren Plan in der Salzburger Trainerschule. "Dort ist ein Umfeld mit der durchgängigen Spielidee, der Trainingsphilosophie und dem Scouting, in dem man einiges für seinen Werkzeugkasten mitnimmt", sagt Kramer. Dabei habe sich jeder Coach "von dort weg mit diesen Grundwerkzeugen weiterentwickelt". Salzburgs Sportchef Freund spricht von einer "Art Autobahn mit gewissen Leitplanken, darin macht jeder Trainer ganz individuell seine eigenen Schritte".