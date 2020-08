Trainingslager und Testspiele mit Fragezeichen: Der Sommerfahrplan von FC Bayern, BVB und Co.

Einige Mannschaften aus der Bundesliga haben bereits das Training für die neue Saison aufgenommen, andere haben - so wie Vizemeister Borussia Dortmund - lediglich die Leistungsdiagnostik absolviert und steigen erst im August in das eigentliche Training ein. Bis zum geplanten Start der neuen Bundesliga-Spielzeit am Wochenende rund um den 18. September bleibt noch viel Zeit. Wegen der Coronavirus-Pandemie haben die Klubs noch viele offene Stellen in ihren Sommerfahrplänen, die zu diesem Zeitpunkt normalerweise längst durchgetaktet sind. Der SPORTBUZZER nimmt die Termine der Teams für Testspiele, Trainingslager und Co. bis zur ersten Runde im DFB-Pokal, die schon ausgelost ist, unter die Lupe.