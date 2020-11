Die Bilanz von Sané, Bellingham und Co: Die fünf teuersten Bundesliga-Einkäufe im Transfer-Check

Leroy Sané Als Königstransfer kam er von Manchester City zum FC Bayern München. Als er im Sommer für kolportierte 45 Millionen Euro zur Mannschaft von Trainer Hansi Flick stieß, hatte er seinen Kreuzbandriss aus dem Vorjahr gerade erst vollständig auskuriert. Beim Champions-League-Finalturnier war er noch nicht einsatzbereit. Doch mit Saisonbeginn zeigte er, warum ihn die Münchener unbedingt haben wollten: Beim 8:0-Kantersieg zum Bundesliga-Auftakt gegen Schalke 04 brillierte er mit einem Tor und zwei Vorlagen. Lange hielt das anfängliche Glück allerdings nicht: Nach nur zwei Liga-Spielen jagte er allen Bayern-Fans einen gehörigen Schrecken ein. Sané fiel aus, er hatte sich verletzt – ausgerechnet wieder am Knie. Anzeige

Die Blessur stellte sich allerdings nur als Kapselverletzung heraus. Zwar verpasste er damit am Ende insgesamt sechs Pflichtspiele, schlimmere Szenarien konnten aber vermieden werden. Allerdings fand sich der Nationalspieler nach seiner Verletzung in ungewohnter Rolle wieder: Sané trat jüngst als Edeljoker auf. Auf Linksaußen erhielt Kingsley Coman in der Startelf zuletzt meist den Vorzug. Sané kam öfters von der Bank – und lieferte dann immer wieder Argumente für mehr Einsatzzeit. In drei Spielen kam er erst im Laufe der Partie rein, in allen dreien steuerte er ein Tor bei. Zuletzt entschied er so den Bundesliga-Gipfel beim BVB (3:2 für die Bayern) mit dem vorentscheidenden Treffer zum zwischenzeitlichen 3:1 aus FCB-Sicht. Und genau für solche Momente hatte man ihn schließlich geholt. Nach der Länderspielpause wird er wohl auch wieder öfter von Beginn an ran dürfen. "Er ist auf einem guten Weg, aber noch nicht bei 100 Prozent. Daran müssen wir gemeinsam arbeiten", erklärte Trainer Flick jüngst.

Patrik Schick Einen deutlich unglücklicheren Verlauf als bei Sané in München nahmen die ersten Monate von Patrik Schick bei Bayer Leverkusen. Der Stürmer war nach seiner Ausleihe an RB Leipzig in der vergangenen Saison für 26,5 Millionen Euro von der AS Rom an den Rhein gewechselt. Nach den Abgängen von Kai Havertz (zum FC Chelsea) und Kevin Volland (nach Monaco) sollte er das neue Gesicht der Bayer-Offensive werden. Doch nach zwei mäßigen Einsätzen in der Liga gelang dem Tschechen im dritten Spiel gegen Stuttgart zwar sein erstes Tor im Werkself-Dress. Allerdings zog er sich auch einen Muskelfaseriss zu. Schick und Bayer – bisher ein Missverständnis. Nach der Länderspielpause soll sich das ändern.

Jude Bellingham Der junge Engländer erlebt seit einem Jahr einen rasanten Aufstieg. Nachdem der zentrale Mittelfeldspieler letzte Saison bei seinem Heimatklub Birmingham City den Durchbruch zu den Profis schaffte, reißt seine Entwicklung auch bei Borussia Dortmund nicht ab. Der erst 17 Jahre alte (!) Bellingham gehört nach seinem 23 Millionen Euro Ablöse teuren Wechsel zum BVB auf Anhieb zum erweiterten Stammpersonal von Trainer Lucien Favre. In sechs von sieben Liga-Spielen stand er auf dem Platz, dazu in allen drei Champions-League-Partien, im DFB-Pokal gegen Duisburg und im Supercup gegen die Bayern. Englands Nationaltrainer Gareth Southgate belohnte ihn jüngst für den Saison-Start und nominierte ihn erstmals für die "Three Lions". "Ich bin sicher kein Lehrling mehr", gab sich Bellingham im Kicker selbstbewusst. Und in der Tat hat er wohl sämtliche Erwartungen übertroffen.