Wer kommt, wer geht bei FC Bayern, BVB und Co.? Die Transfer-Pläne der Bundesliga-Klubs

Kurz nach Neujahr ist traditionell Transfer-Zeit – daran ändert auch die Coronavirus-Pandemie nichts. Wohl aber an den wirtschaftlichen Möglichkeiten der Vereine aus der Bundesliga . Einige Wechsel dürfte es im am Samstag öffnenden Transferfenster allerdings auch in diesem Winter geben. Der SPORT BUZZER hat den Überblick.

Von Bayern bis Union: So plant die Bundesliga-Spitze

Beim FC Bayern dürfte es nach einem intensiven vergangenen Transferfenster und einem denkwürdigen Jahr ruhig zugehen. Neuzugänge sind in diesem Winter nicht geplant. Abgänge sind denkbar, wenn auch zum aktuellen Zeitpunkt nicht wahrscheinlich. Die einzige Ausnahme ist Joshua Zirkzee, der nach der Verpflichtung von Eric-Maxim Choupo-Moting kaum noch zum Zuge kommt. Als Kandidaten für eine Leihe gelten Frankfurt, Köln und Zirkzees Ex-Klub Feyenoord. Jérôme Boateng, Javi Martinez und David Alaba, deren Verträge nach der Saison auslaufen, können ab 1. Januar mit anderen Vereinen verhandeln. Speziell Alaba ist für Vereine in Spanien und England hochinteressant. Im Januar wird das Trio allerdings nicht gehen.

Dost weg, Zirkzee im Anflug? Das passiert bei Frankfurt, Stuttgart und Co.

Von Werder bis Schalke: Die Planungen im unteren Liga-Drittel

Der klamme SV Werder Bremen wollte wie schon im Sommer eigentlich Topstar Milot Rashica zu Geld machen, der Kosovare fällt mit Oberschenkel­problemen aber langfristig aus und dürfte deshalb schwer zu vermitteln sein. Neuzugänge sind finanziell nur dann möglich, wenn es Transfereinnahmen gibt. Aufgrund der Corona-Krise dürfte so jeder SVW-Profi potenziell zu haben sein. Beim zuletzt enttäuschenden Hauptstadtklub Hertha BSC sind nach der Transfer-Offensive im Sommer laut Manager Michael Preetz wenn überhaupt, dann nur wenige Neuverpflichtungen geplant, mit Mathew Leckie und Lukas Klünter könnte es aber zwei Abgänge geben – während in Italien intensive Gerüchte über eine Rückkehr von Krzysztof Piatek nach Genua hochkochen. Damit nicht genug: Gehandelt werden ohne jede Bestätigung unter anderem Federico Bernadeschi (Juventus), Emmanuel Dennis vom FC Brügge, Real-Stürmer Luka Jovic und Rechtsverteidiger Timothy Fosu-Mensah von Manchester United.

Der 1. FC Köln wäre laut Sportchef Horst Heldt zu Transfers "in der Lage", Bewegung ist aber unwahrscheinlich. Als Optionen gelten Joshua Zirkzee und Leon Dajaku – beide auf Leihbasis. Aufsteiger Arminia Bielefeld sucht Verstärkungen für das Mittelfeld und die offensiven Außen, allerdings ist das Geld knapp. Wie schon im Sommer will der DSC den Paderborner Sebastian Vasiliadis verpflichten.

Bei den beiden größten Sorgenkindern der Liga, dem 1. FSV Mainz 05 und dem FC Schalke 04, sorgt frisches Führungspersonal für neue personelle Ideen. In Mainz wollen Sportvorstand Christian Heidel und Sportdirektor Martin Schmidt nicht nur einen neuen Trainer an Bord holen, sondern wenn möglich auch neue Spieler. Laut Schmidt seien sowohl Neuzugänge als auch Abgänge "möglich" – in welchem Umfang, ist noch offen. Mit Aaron Martin hat sich ein Mainzer schon zu Celta Vigo verabschiedet. Weiter ist da S04. Nach der Verpflichtung von Christian Gross als neuem Trainer wurde mit Rückkehrer Sead Kolasinac der erste Neue schon vorgestellt. Er wird vom FC Arsenal ausgeliehen, der einen Großteil des Gehalts weiterbezahlt. Das Problem bei weiteren Neuen: Das Geld ist knapp. "Wir werden alles tun, wozu wir in der Lage sind", sagt Sportvorstand Jochen Schneider. Der suspendierte Nabil Bentaleb kann gehen, auch Ozan Kabak und Amine Harit könnten Geld in die Kassen spülen.