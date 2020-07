FC Bayern, BVB & Co.: Diese Sommer-Transfers sind bereits perfekt - und hier gibt es Hängepartien

Die Transfer-Bemühungen der Bundesliga -Klubs laufen auf Hochtouren. Hinter verschlossenen Türen wird geplant und verhandelt, um trotz der Corona-Krise und der finanziellen Einbußen in den vergangenen Monaten schlagkräftige Mannschaften in die Saison 2020/21 zu schicken. Einige Vereine haben schon den einen oder anderen Hochkaräter verpflichtet, der Großteil der weiteren Klubs übt sich derweil noch in Zurückhaltung und hat bisher entweder günstige Perspektivspieler oder ablösefreie Profis geholt .

Bei den schon jetzt sicheren Wechseln in die Bundesliga wird es aber auf keinen Fall bleiben. Neben dem Transfertag am 1. Juli 2020, an dem bereits feststehende Transfers vollzogen werden konnten, gibt es die reguläre Transferperiode vom 15. Juli bis zum 5. Oktober 2020. Das hatte der Deutsche Fußball Bund (DFB) mit der Deutschen Fußball Liga (DFL) so entschieden. Für den langen Zeitraum bis in den Oktober hinein ist ebenfalls die Corona-Pandemie verantwortlich, die im Frühjahr alle gewohnten Zeitpläne auf den Kopf gestellt hatte. Die Vereine haben also viel Zeit, sich eine Transferstrategie zu überlegen und ihre Mannschaften so erfolgsversprechend wie möglich zusammenzustellen.